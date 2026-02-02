Dimanche de caractère Eymoutiers

Dimanche de caractère

Arcades de la Mairie Eymoutiers Haute-Vienne

Chaque année, le réseau des Petites Cités de Caractère vous invite à vivre le Dimanche de Caractère, une occasion unique de découvrir la ville autrement. Cette année, place au thème de l’eau ! Avec Histoires d’eaux à Eymoutiers, partez pour une déambulation guidée le long de la Vienne et plongez dans l’histoire intimement liée entre la ville et sa rivière. Au fil de la promenade, vous découvrirez le rôle essentiel de l’eau à travers les activités qui ont façonné Eymoutiers tannerie, ferronnerie, moulins, hydroélectricité, flottage du bois, fontaines, lavandières… Autant de récits et de savoir-faire qui témoignent de l’importance de l’eau dans la vie locale, hier comme aujourd’hui. .

Arcades de la Mairie Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81

