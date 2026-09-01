Informations pratiques

Nanteuil-en-Vallée

Dimanche de caractère

Abbaye Notre Dame et Saint Benoît Nanteuil-en-Vallée Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Profitez d’une balade à la découverte d’un jardin sculpté.

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Abbaye Notre Dame et Saint Benoît Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 82 67 accueil@nanteuil-en-vallee.fr

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English :

Enjoy a stroll through a sculpture garden.

L’événement Dimanche de caractère Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme Destination Nord Charente