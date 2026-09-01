Dimanche de caractère Nanteuil-en-Vallée
dimanche 27 septembre 2026 · Nanteuil-en-Vallée
Informations pratiques
Nanteuil-en-Vallée
Dimanche de caractère
Abbaye Notre Dame et Saint Benoît Nanteuil-en-Vallée Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Profitez d’une balade à la découverte d’un jardin sculpté.
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Abbaye Notre Dame et Saint Benoît Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 82 67 accueil@nanteuil-en-vallee.fr
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English :
Enjoy a stroll through a sculpture garden.
L’événement Dimanche de caractère Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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