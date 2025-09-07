Dimanche de caractére Verteuil-sur-Charente

Dimanche de caractére Verteuil-sur-Charente dimanche 7 septembre 2025.

Dimanche de caractére

Place de la mairie Verteuil-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 15:30:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

« Un dimanche de caractère » c’est une visite insolite d’un » Petite Cité de Caractère® mêlant découverte du patrimoine bâti et naturel, rencontre avec les habitants et dégustation. Un moment convivial pour vous révéler tous les secrets du village.

Place de la mairie Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 42 05

English :

un dimanche de caractère » is an unusual visit to a « Petite Cité de Caractère® », combining discovery of the built and natural heritage, meetings with the locals and wine tasting. A convivial moment to reveal all the village’s secrets.

German :

« Ein Sonntag mit Charakter » ist ein ungewöhnlicher Besuch in einer Petite Cité de Caractère®, der die Entdeckung des Bau- und Naturerbes, die Begegnung mit den Einwohnern und eine Verkostung miteinander verbindet. Ein geselliger Moment, um Ihnen alle Geheimnisse des Dorfes zu enthüllen.

Italiano :

un dimanche de caractère » è una visita insolita a una « Petite Cité de Caractère® », che unisce la scoperta del patrimonio edilizio e naturale, l’incontro con la gente del posto e la degustazione di vini. Un momento conviviale per svelare tutti i segreti del villaggio.

Espanol :

un dimanche de caractère » es una visita insólita a una « Petite Cité de Caractère® », que combina el descubrimiento del patrimonio construido y natural, encuentros con los lugareños y degustación de vinos. Un momento de convivencia para desvelar todos los secretos del pueblo.

