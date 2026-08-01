Informations pratiques

Tréguennec

Dimanche de la baie Journée d’animations Nature & Patrimoine

Route de Saint-Vio Tréguennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Venez découvrir les richesses culturelles et naturelles locales !

Le matin, 3 animations à partir de 10h (durée une heure environ)

– Animation nature avec Philippe Scordia, Corinne Combe et Bernard Trebern autour de la Maison de la Maison de la Baie d’Audierne (rdv à la Maison de la Baie d’Audierne).

– Visite du site du concasseur avec Yvan Marzin et Alain Le Berre (rdv sur le parking du concasseur Prat Ar Hastel).

– Balade contée en breton Tro vale e lenn St-Vio gant Andrev Seznec (rdv à la Maison de la Baie d’Audierne).

– 11h30 Spectacle Stand up Manu en breton.

À midi, petite restauration (kouigns et boissons).

L’après-midi

– 14h atelier plancton à partir avec Nicole Maillard (salle n°3 de la Maison de la Baie d’Audierne).

– 15h conférence de Serge Duigou sur Louis de St-Alouarn.

– 16h séances de lecture de contes tous publics avec Denise At et Corinne Combe.

– 16h30 conférence de Roland Chatain L’histoire des phares de Penmarc’h .

– 17h30 animation musicale par Alain Thomas et consorts. .

Route de Saint-Vio Tréguennec 29720 Finistère Bretagne +33 6 48 35 35 16

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English :

L’événement Dimanche de la baie Journée d’animations Nature & Patrimoine Tréguennec a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Destination Pays Bigouden