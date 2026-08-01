Dimanche de la baie Journée d’animations Nature & Patrimoine Tréguennec
dimanche 23 août 2026 · Tréguennec
Informations pratiques
Tréguennec
Dimanche de la baie Journée d’animations Nature & Patrimoine
Route de Saint-Vio Tréguennec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Venez découvrir les richesses culturelles et naturelles locales !
Le matin, 3 animations à partir de 10h (durée une heure environ)
– Animation nature avec Philippe Scordia, Corinne Combe et Bernard Trebern autour de la Maison de la Maison de la Baie d’Audierne (rdv à la Maison de la Baie d’Audierne).
– Visite du site du concasseur avec Yvan Marzin et Alain Le Berre (rdv sur le parking du concasseur Prat Ar Hastel).
– Balade contée en breton Tro vale e lenn St-Vio gant Andrev Seznec (rdv à la Maison de la Baie d’Audierne).
– 11h30 Spectacle Stand up Manu en breton.
À midi, petite restauration (kouigns et boissons).
L’après-midi
– 14h atelier plancton à partir avec Nicole Maillard (salle n°3 de la Maison de la Baie d’Audierne).
– 15h conférence de Serge Duigou sur Louis de St-Alouarn.
– 16h séances de lecture de contes tous publics avec Denise At et Corinne Combe.
– 16h30 conférence de Roland Chatain L’histoire des phares de Penmarc’h .
– 17h30 animation musicale par Alain Thomas et consorts. .
Route de Saint-Vio Tréguennec 29720 Finistère Bretagne +33 6 48 35 35 16
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English :
L’événement Dimanche de la baie Journée d’animations Nature & Patrimoine Tréguennec a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Destination Pays Bigouden