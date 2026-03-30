DIMANCHE DE PÂQUES BUFFET À VOLONTÉ Faugères
DIMANCHE DE PÂQUES BUFFET À VOLONTÉ Faugères dimanche 5 avril 2026.
DIMANCHE DE PÂQUES BUFFET À VOLONTÉ
Faugères Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Dimanche de Pâques, buffet à volonté de 12h à 15h au Grands Vins du terroir. Tarif unique 49€
Menu enfant 8 ans 12€. Réservation conseillée.
Dimanche de Pâques, buffet à volonté de 12h à 15h au Grands Vins du terroir. Tarif unique 49€
Menu enfant 8 ans 12€. Réservation conseillée. .
Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Easter Sunday, all-you-can-eat buffet from 12pm to 3pm at Grands Vins du terroir. Single price: 49?
Children’s menu 8 years: 12? Reservations recommended.
L’événement DIMANCHE DE PÂQUES BUFFET À VOLONTÉ Faugères a été mis à jour le 2026-03-25 par 34 OT AVANT-MONTS
À voir aussi à Faugères (Hérault)
- LUNCH AUX GRANDS VINS DU TERROIR Faugères 5 avril 2026
- LA PIERRE SÈCHE Á VOTRE PORTÉE Faugères 7 avril 2026
- RANDONNÉE PÉDESTRE CHASSEURS ET PROMENEURS Faugères 12 avril 2026
- PASSA MERIDIA N° 19 FAUGERES / CABREROLLES Faugères Hérault 1 mai 2026
- BOUCLE CYCLO N°17 LES MAGNIFIQUES ROUTES DE FAUGÈRES Faugères Hérault 1 mai 2026