DIMANCHE DE PÂQUES BUFFET À VOLONTÉ

Faugères Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Dimanche de Pâques, buffet à volonté de 12h à 15h au Grands Vins du terroir. Tarif unique 49€

Menu enfant 8 ans 12€. Réservation conseillée.

Dimanche de Pâques, buffet à volonté de 12h à 15h au Grands Vins du terroir. Tarif unique 49€

Menu enfant 8 ans 12€. Réservation conseillée. .

Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Easter Sunday, all-you-can-eat buffet from 12pm to 3pm at Grands Vins du terroir. Single price: 49?

Children’s menu 8 years: 12? Reservations recommended.

L’événement DIMANCHE DE PÂQUES BUFFET À VOLONTÉ Faugères a été mis à jour le 2026-03-25 par 34 OT AVANT-MONTS