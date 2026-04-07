Sauternes

Dimanche de Vendange au Château d’Arche

Château d’Arche Sauternes Gironde

Tarif : 120 – 120 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Le Château d’Arche propose une journée d’immersion gourmande au cœur de son vignoble. Au moment des vendanges nos équipes récoltent l’essence d’une année. Découvrez la magie de ces moments en accompagnant ce qui sont à l’origine de nos grands vins.

Au programme une balade œnologique à la rencontre de la biodiversité et du vivant, initiation aux vendanges en Sauternais, rencontre des équipes de production, dégustation en avant-première, accords gourmands, banquet autour des vins de la propriété, une invitation à revenir… .

Château d’Arche Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 76 30 info@chateau-arche.com

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English : Dimanche de Vendange au Château d’Arche

L’événement Dimanche de Vendange au Château d’Arche Sauternes a été mis à jour le 2026-06-15 par Gironde Tourisme