Dimanche découverte « chalon au temps de Dominique Vivant Denon » place de l’Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône dimanche 17 août 2025.

place de l’Hôtel de Ville Devant le musée Denon Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-08-17

fin : 2025-08-17

2025-08-17

En partenariat avec le musée Denon, dans le cadre de son exposition « Le crible et la fourmi ».

Dominique-Vivant Denon, dont les parents possédaient une demeure rue Saint-Georges à Chalon-sur-Saône, nait en 1747. Auteur libertin, divulgateur de l’art égyptien, premier directeur du musée du Louvre, responsable de la politique artistique napoléonienne, mais aussi diplomate, dessinateur, graveur, il consacre sa vie à la diffusion de l’art, et meurt en 1825. À l’occasion de l’exposition Le crible et la fourmi , au musée Denon, qui interroge les rapports du grand homme à sa Bourgogne , et alors que nous fêtons le 200e anniversaire de la mort de Dominique-Vivant Denon, cette visite vous propose d’évoquer la ville de Chalon telle que l’artiste a pu la voir, voir la croquer ! .

place de l’Hôtel de Ville Devant le musée Denon Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

