Dimanche Découverte La cathédrale Saint-Vincent redécouverte place Saint-Vincent Chalon-sur-Saône

Dimanche Découverte La cathédrale Saint-Vincent redécouverte

place Saint-Vincent Parvis de la cathédrale Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3.6 – 3.6 – 3.6 EUR

Début : 2026-02-15 15:00:00

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Après la fermeture pour travaux, la cathédrale Saint-Vincent rouvre ses portes !

La nef, le transept et le chœur restaurés sont à nouveau visibles, tandis que les travaux vont se poursuivre dans les chapelles. Ces visites guidées sont donc une invitation, tant à redécouvrir l’édifice, qu’à comprendre ce qui a été réalisé… et ce qu’il reste à faire !

Visite sur réservation uniquement au 03 85 93 15 98 (places limitées).

Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace patrimoine. .

place Saint-Vincent Parvis de la cathédrale Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

English : Dimanche Découverte La cathédrale Saint-Vincent redécouverte

