Dimanche Découverte La cathédrale Saint-Vincent redécouverte place Saint-Vincent Chalon-sur-Saône
Dimanche Découverte La cathédrale Saint-Vincent redécouverte place Saint-Vincent Chalon-sur-Saône dimanche 15 février 2026.
Dimanche Découverte La cathédrale Saint-Vincent redécouverte
place Saint-Vincent Parvis de la cathédrale Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 3.6 – 3.6 – 3.6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 15:00:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Après la fermeture pour travaux, la cathédrale Saint-Vincent rouvre ses portes !
La nef, le transept et le chœur restaurés sont à nouveau visibles, tandis que les travaux vont se poursuivre dans les chapelles. Ces visites guidées sont donc une invitation, tant à redécouvrir l’édifice, qu’à comprendre ce qui a été réalisé… et ce qu’il reste à faire !
Visite sur réservation uniquement au 03 85 93 15 98 (places limitées).
Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace patrimoine. .
place Saint-Vincent Parvis de la cathédrale Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dimanche Découverte La cathédrale Saint-Vincent redécouverte
L’événement Dimanche Découverte La cathédrale Saint-Vincent redécouverte Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-01-16 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I