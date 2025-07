Dimanche découverte « la chapelle de la colombière, œuvre d’auguste perret » Chalon-sur-Saône

Dimanche découverte « la chapelle de la colombière, œuvre d’auguste perret »

72 rue d’Autun Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3.6 – 3.6 – 3.6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Découvrez à Chalon l’œuvre d’Auguste Perret, un architecte phare du XXe siècle, très peu représenté en Bourgogne, dont on vient de fêter le 150e anniversaire !

Cette chapelle a été réalisée en 1923 pour l’école La Colombière, alors située rue d’Autun. Cette visite est l’occasion de découvrir un établissement scolaire qui fût fréquenté par de nombreux chalonnais, mais aussi d’aborder l’œuvre religieuse de l’architecte et entrepreneur spécialiste du béton, à l’époque du renouveau de l’art sacré en France après la séparation de l’Église et de l’État (1905). Cette visite vous permettra aussi de découvrir ou d’admirer les vitraux de la chapelle de la Colombière, réalisés par Marguerite Huré.

Depuis le 1er janvier 2025, vous pouvez librement photographier l’édifice, ce que vous étiez nombreux à réclamer ! .

72 rue d’Autun Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

