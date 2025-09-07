Dimanche Découverte « La seconde Guerre Mondiale et la libération de Chalon » Espace patrimoine Chalon-sur-Saône

Espace patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-09-07 17:00:00

Mardi 5 Septembre 1944 Chalon-sur-Saône est libérée… Mais avant ?

Quelle était la vie dans la Ville lorsqu’elle était occupée ? Comment vivait-on la proximité avec la zone libre située sur la rive gauche

Cette visite sera l’occasion d’évoquer 4 ans d’occupation, la libération puis l’Armistice. Elle sera l’occasion de redécouvrir les lieux de mémoire en lien avec cette période difficile de l’Histoire.

Visite sur réservation uniquement au 03 85 93 15 98

Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace patrimoine .

