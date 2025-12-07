Dimanche découverte le groupe cathédral Chalon-sur-Saône

Dimanche découverte le groupe cathédral

Parvis de la cathédrale, place Saint-Vincent Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3.6 – 3.6 – 3.6 EUR

La cathédrale Saint-Vincent, un Monument au cœur de la ville.

La Ville de Chalon-sur-Saône est l’une des rares, en France, à posséder encore un groupe cathédral complet, constitué du palais épiscopal, de maisons de chanoines, de l’église et du cloître. Celui-ci s’ouvre sur une place libérée de toute construction depuis le XVIIe siècle, bordée de maisons de pierres ou à pans de bois édifiées du XVe au XVIIIe siècle, où les terrasses se déploient dès les premiers rayons de soleil…

Édifiée du IXe au XVIe siècle, dotée d’une nouvelle façade, néo-gothique, au XIXe siècle, la cathédrale Saint-Vincent est en partie romane (grandes arcades du chœur et de la nef, bras du transept), et en partie gothique ; toutefois, la rencontre des deux styles se fait de façon tout à fait harmonieuse, et le riche mobilier témoigne plutôt, lui, de périodes postérieures (du XVIe au XXe siècle) vitrail en grisaille et jaune d’argent et tapisserie de la Renaissance, retable et copie du Christ rédempteur du XVIIe siècle, autel du XIXe siècle, vitraux du XXe siècle…

Visite sur réservation uniquement au 03 85 93 15 98 (places limitées).

Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace patrimoine. .

Parvis de la cathédrale, place Saint-Vincent Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

