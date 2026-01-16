Dimanche Découverte- Le groupe cathédral place Saint-Vincent Chalon-sur-Saône

Dimanche Découverte- Le groupe cathédral

place Saint-Vincent Parvis de la cathédrale Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3.6 – 3.6 – 3.6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

La cathédrale Saint-Vincent, un Monument au cœur de la ville

La Ville de Chalon-sur-Saône est l’une des rares, en France, à posséder encore un groupe cathédral complet, constitué du palais épiscopal, de maisons de chanoines, de l’église et du cloître. Celui-ci s’ouvre sur une place libérée de toute construction depuis le XVIIe siècle, bordée de maisons de pierres ou à pans de bois édifiées du XVe au XVIIIe siècle, où les terrasses se déploient dès les premiers rayons de soleil…

Visite sur réservation uniquement au 03 85 93 15 98.

Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace patrimoine. .

