Dimanche découverte Le quartier des Charreaux Devant la salle des fêtes Chalon-sur-Saône

Dimanche découverte Le quartier des Charreaux
Devant la salle des fêtes 18 rue Fourier Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Début : 2026-02-01 15:00:00
En 1926, afin d’enrayer la crise du logement, la cité des Charreaux voit le jour à l’extérieur de la ville, avec la construction de 276 maisons jumelées, équipées de petits jardins indépendants. Celles-ci furent conçues selon quatre types différents, avec un niveau de confort très appréciable. Cette cité jardin demeure, 100 ans plus tard, un important quartier de Chalon ! Venez le découvrir en notre compagnie !
Visite sur réservation uniquement au 03 85 93 15 98 (places limitées).
Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace patrimoine. .
Devant la salle des fêtes 18 rue Fourier Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98
