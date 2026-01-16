Dimanche découverte Le quartier des Charreaux Devant la salle des fêtes Chalon-sur-Saône

Dimanche découverte Le quartier des Charreaux

En 1926, afin d’enrayer la crise du logement, la cité des Charreaux voit le jour à l’extérieur de la ville, avec la construction de 276 maisons jumelées, équipées de petits jardins indépendants. Celles-ci furent conçues selon quatre types différents, avec un niveau de confort très appréciable. Cette cité jardin demeure, 100 ans plus tard, un important quartier de Chalon ! Venez le découvrir en notre compagnie !

Visite sur réservation uniquement au 03 85 93 15 98 (places limitées).

