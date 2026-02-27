Dimanche découverte le réfectoire des sœurs et la salle des étains au sein de l’ancien hôpital Chalon-sur-Saône

Dimanche découverte le réfectoire des sœurs et la salle des étains au sein de l’ancien hôpital

7 quai de l’Hôpital Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3.6 – 3.6 – 3.6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Visite à deux voix. En partenariat avec l’association Abigaïl Mathieu

Fermé au public pendant plusieurs années en raison des travaux de démolition à proximité, l’ancien hôpital entrouvre à nouveau ses portes pour cette visite à deux voix de la salle des étains et du réfectoire des sœurs, menée par un guide conférencier des Villes et Pays d’art et d’histoire et un bénévole de l’association Abigaïl Mathieu.

La salle des étains est l’aboutissement d’une grande galerie voûtée qui débutait du côté de la Saône, à l’entrée principale de l’hôpital du XVIe au XIXe siècle. Cette galerie desservait les salles des malades, les cuisines de l’hôpital et le réfectoire des sœurs. Les boiseries de cette pièce datent de la fin du XVIIe siècle début du XVIIIe siècle. De la même époque date un grand meuble, classé au titre des Monuments Historiques, caractéristique du mobilier hospitalier (2,71 x 6,18 x 0,61 m). Sa longueur en fait un des plus grands meubles de ce type que l’on puisse voir en Bourgogne.

C’est ici que les sœurs auraient distribué pain et soupe aux indigents.

Aménagé au début du XVIIIe siècle, le réfectoire des sœurs est, lui, est orné de boiseries de style rocaille (présentant des décors végétaux, des courbes, et des motifs asymétriques).

Visite sur réservation uniquement au 03 85 93 15 98 (places limitées).

Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace patrimoine. .

7 quai de l’Hôpital Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dimanche découverte le réfectoire des sœurs et la salle des étains au sein de l’ancien hôpital

L’événement Dimanche découverte le réfectoire des sœurs et la salle des étains au sein de l’ancien hôpital Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-02-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I