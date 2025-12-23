Dimanche découverte les couleurs de la cathédrale Saint-Vincent Place Saint-Vincent Chalon-sur-Saône

Dimanche découverte les couleurs de la cathédrale Saint-Vincent

Place Saint-Vincent Parvis de la cathédrale Chalon-sur-Saône

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

2026-01-04

Si un certain nombre d’études préparatoires et de diagnostics avaient permis de cerner les grandes phases du chantier, les sondages antérieurs n’avaient pas permis de déceler la quantité impressionnante de polychromie finalement mise à jour sur les murs et les voûtes de la nef, du transept et du chœur, lors du chantier de restauration de 2024-2025.

S’il n’est pas encore possible de dater précisément tous ces décors peints, il est clair que la polychromie retrouvée permet de voir l’édifice tel qu’il apparaissait aux fidèles à la fin du Moyen-Age ou au début de la Renaissance, alors qu’on achevait l’élévation des voûtes de la nef…. Même si la peinture néo-gothique du XIXe siècle est également présente !

Une visite inédite autour d’une véritable redécouverte alors que le chantier de restauration se poursuit dans les chapelles !

Visite sur réservation uniquement au 03 85 93 15 98 (places limitées).

Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace patrimoine. .

Place Saint-Vincent Parvis de la cathédrale Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

