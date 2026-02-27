Dimanche découverte les femmes qui ont fait chalon Chalon-sur-Saône

Dimanche découverte les femmes qui ont fait chalon

Espace patrimoine Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3.6 – 3.6 – 3.6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Si les noms d’Abigaïl Mathieu, de Madame Boucicaut ou de Manon sonnent étrangement à vos oreilles, si Madame de Bauffremont est pour vous une inconnue et si vous ne situez pas les lieux d’enfermement des femmes à la Révolution française dans la ville de Chalon, cette visite vous est destinée…

Visite sur réservation uniquement au 03 85 93 15 98 (places limitées).

Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace patrimoine. .

Espace patrimoine Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

