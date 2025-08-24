Dimanche découverte « sur les traces de l’ancien carmel » Chalon-sur-Saône

16 rue de la Motte Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-08-24

2025-08-24

Installées à chalon depuis 1619, les Carmélites furent dispersées à la Révolution.

En 1825, après avoir acquis des maisons ainsi que l’ancienne église paroissiale sur la bastion de la Motte, elles reconstruisirent leur couvent, avec des espaces dévolus aux novices, plusieurs chapelles (pour les sœurs, les novices et les familles), un cloître, des cellules, un réfectoire, des jardins et une salle capitulaire. Elles vécurent dans ces lieux, en autarcie et cloîtrées, jusqu’aux années 1960. En 1970, elles vendirent ces biens immobiliers à la Ville et partirent s’installer à Mazille, en Saône-et-Loire. .

16 rue de la Motte Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

