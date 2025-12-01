Dimanche des Associations Cabaret Fantasy Théâtre municipal de Nevers Nevers
Théâtre municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre
Tarif : 15 – 15 – 30 EUR
Début : 2025-12-14 15:30:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
Cabaret Fantasy va vous surprendre avec des spectacles de performances artistiques aussi exceptionnelles que variées. Danseuses, chanteuses, magiciens, transformistes, ventriloque et parodies sont au programme !
Un spectacle inoubliable à découvrir et à partager.
Rendez vous le Dimanche 14 décembre à 15h30. .
Théâtre municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 47 41 theatre@ville-nevers.fr
