Dimanche des peintres et des sculpteurs Les Escales Estivales de Romans Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère

Place Jean Jaurès La Canopée Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-09-07 10:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
2025-09-07
Exposition à ciel ouvert de peintres et sculpteurs talentueux, rendez-vous sous la Canopée de la Place Jean Jaurès fraichement végétalisée !
Place Jean Jaurès La Canopée Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51
English :
An open-air exhibition of talented painters and sculptors, under the canopy of the newly-vegetated Place Jean Jaurès!
German :
Open-Air-Ausstellung talentierter Maler und Bildhauer, Treffpunkt unter der Canopée des frisch begrünten Place Jean Jaurès!
Italiano :
Una mostra all’aperto di pittori e scultori di talento sotto la tettoia di Place Jean Jaurès, appena piantata!
Espanol :
Una exposición al aire libre de pintores y escultores de talento bajo el dosel de la recién plantada plaza Jean Jaurès
