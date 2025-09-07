Dimanche des peintres et des sculpteurs Les Escales Estivales de Romans Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère

Dimanche des peintres et des sculpteurs Les Escales Estivales de Romans

Place Jean Jaurès La Canopée Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Exposition à ciel ouvert de peintres et sculpteurs talentueux, rendez-vous sous la Canopée de la Place Jean Jaurès fraichement végétalisée !

Place Jean Jaurès La Canopée Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

An open-air exhibition of talented painters and sculptors, under the canopy of the newly-vegetated Place Jean Jaurès!

German :

Open-Air-Ausstellung talentierter Maler und Bildhauer, Treffpunkt unter der Canopée des frisch begrünten Place Jean Jaurès!

Italiano :

Una mostra all’aperto di pittori e scultori di talento sotto la tettoia di Place Jean Jaurès, appena piantata!

Espanol :

Una exposición al aire libre de pintores y escultores de talento bajo el dosel de la recién plantada plaza Jean Jaurès

