Dimanche détox: Old school Brive-la-Gaillarde

Dimanche détox: Old school Brive-la-Gaillarde dimanche 10 août 2025.

Dimanche détox: Old school

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Concert pop rock international avec Old school.

De 10h à 14h devant la Halle Gaillarde. .

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

English : Dimanche détox: Old school

German : Dimanche détox: Old school

Italiano :

Espanol : Dimanche détox: Old school

L’événement Dimanche détox: Old school Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-06-25 par Brive Tourisme