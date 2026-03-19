DIMANCHE D’EXCEPTION VISITE DU CHÂTEAU DE L’AULNE-MONTGENARD

devant l’église de Martigné-sur-Mayenne Martigné-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 15:00:00

fin : 2026-05-17 16:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Lors de ses Dimanches d’exception , le Pays d’art et d’histoire Coëvrons Mayenne propose de découvrir de manière exclusive des demeures emblématiques de son territoire.

Mentionné dès le XIIIe siècle, le château de l’Aulne-Montgenard, situé à Martigné-sur-Mayenne, a été la demeure de familles de notables mayennaises. D’un grand logis entouré de fossé avec pont-levis et colombier, le domaine a été modifié au fil des époques, jusqu’au XIXe siècle avec l’ajout d’une nouvelle chapelle. Accompagné d’un guide-conférencier, découvrez l’histoire et l’architecture de ce château niché dans un parc d’une vingtaine d’hectares.

Visite des extérieurs uniquement.

Réservation obligatoire, dans la limite des 50 places disponibles.

Déplacement en voiture jusqu’au château. .

devant l’église de Martigné-sur-Mayenne Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 coevrons-mayenne@lamayenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During its Sundays of exception , the Pays d?art et d?histoire Coëvrons Mayenne (Coëvrons-Mayenne art and history region) invites you to discover some of the region?s most emblematic residences.

L’événement DIMANCHE D’EXCEPTION VISITE DU CHÂTEAU DE L’AULNE-MONTGENARD Martigné-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Mayenne Co