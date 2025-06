Dimanche en Banda 5° édition – Au Saint Gilles Lannemezan 22 juin 2025 12:00

Hautes-Pyrénées

Dimanche en Banda 5° édition Au Saint Gilles 150 rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 12:00:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Venez fêter la Saint-Jean avec « Les Gafets du Plateau » et le bar « Le Saint Gilles »

Au programme :

LES BRASSEURS DE SON avec leurs meilleurs morceaux, en passant du rock à l’électro. Ils vous serviront aussi des chansons populaires.

Les Gafets aux manettes, les Brasseurs aux instruments, Gilles aux grillades, ça va swinger!

Réservations en ligne, au Saint-Gilles ou au 06 31 89 35 64

.

Au Saint Gilles 150 rue Thiers

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 89 35 64

English :

Come and celebrate Midsummer’s Day with « Les Gafets du Plateau » and the bar « Le Saint Gilles »

On the program:

LES BRASSEURS DE SON with their best songs, ranging from rock to electro. They’ll also be serving up popular songs.

With Les Gafets at the controls, Les Brasseurs on instruments, and Gilles on the grill, you’re in for a real treat!

Book online, at Saint-Gilles or on 06 31 89 35 64

German :

Feiern Sie das Johannisfest mit « Les Gafets du Plateau » und der Bar « Le Saint Gilles »

Auf dem Programm stehen:

LES BRASSEURS DE SON mit ihren besten Stücken, wobei sie von Rock bis Elektro reichen. Sie werden Ihnen auch Volkslieder servieren.

Les Gafets an den Reglern, Les Brasseurs an den Instrumenten und Gilles am Grill es wird swingen!

Reservierungen online, im Saint-Gilles oder unter 06 31 89 35 64

Italiano :

Venite a festeggiare il giorno di mezza estate con « Les Gafets du Plateau » e il bar « Le Saint Gilles »

In programma:

LES BRASSEURS DE SON con le loro migliori canzoni, dal rock all’elettronica. Non mancheranno le canzoni popolari.

Con Les Gafets ai comandi, Les Brasseurs agli strumenti e Gilles alla griglia, sarà uno spettacolo da sballo!

Prenotare online, a Saint-Gilles o al numero 06 31 89 35 64

Espanol :

Venga a celebrar el solsticio de verano con « Les Gafets du Plateau » y el bar « Le Saint Gilles »

En el programa:

LES BRASSEURS DE SON con sus mejores canciones, que van del rock al electro. También ofrecerán algunas canciones populares.

Con Les Gafets a los mandos, Les Brasseurs a los instrumentos y Gilles a la parrilla, ¡será todo un placer!

Reserva en línea, en Saint-Gilles o en el 06 31 89 35 64

L’événement Dimanche en Banda 5° édition Lannemezan a été mis à jour le 2025-06-11 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65