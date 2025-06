Dimanche en bib PsyChose ou Chose Psy – Quartier Livres Bibliothèque La Clayette 13 juillet 2025 15:00

Saône-et-Loire

Dimanche en bib PsyChose ou Chose Psy
Quartier Livres Bibliothèque
1 bis passage du Vieux moulin
La Clayette
Saône-et-Loire

13 juillet 2025 15:00-16:00
Gratuit

Un Voyage Intime aux Confins de la Folie

Psychose ou chose Psy est une invitation dans un délire au sein d’une unité psychiatrique aux personnages loufoques mais bien réels. Une exploration drôle et tendre des recoins de soi-même qu’on a tendance à taire mais qu’on apprend parfois à dire. Un voyage aussi pour ne pas oublier que la folie tient toujours du regard d’autrui.

La destination Hôpital Psychiatrique fait partie des grandes découvertes, des rencontres mirobolantes, des visites auxquelles aucun guide ne reçoit de pourboire.

La destination Hôpital Psychiatrique vous marque par ses rires incompréhensibles à la face du personnel ou avec lui, par ces permissions et protocoles d’un autre âge qui vous laissent le goût des retrouvailles.

La destination Hôpital Psychiatrique vous hante, vous intrigue, vous agite. Vous êtes au bon endroit, on vous emmène. .

