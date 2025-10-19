Dimanche en bib Rencontre avec Philippe Dufour Quartier Livres Bibliothèque La Clayette

Dimanche en bib Rencontre avec Philippe Dufour Quartier Livres Bibliothèque La Clayette dimanche 19 octobre 2025.

Dimanche en bib Rencontre avec Philippe Dufour

Quartier Livres Bibliothèque 1 bis passage du Vieux moulin La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 15:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Dans le cadre des « Escales en Livres » organisées par « Le petit rameur », venez rencontrer Philippe Dufour alias DUF Toubib dessinateur.

Médecin et dessinateur, il est l’auteur de plusieurs centaines de dessins de commande pour illustrer livres et revues et a publié 17 albums de BD.

Entrée libre. .

Quartier Livres Bibliothèque 1 bis passage du Vieux moulin La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 58 93 quartierlivres@bsb71.fr

English : Dimanche en bib Rencontre avec Philippe Dufour

German : Dimanche en bib Rencontre avec Philippe Dufour

Italiano :

Espanol :

L’événement Dimanche en bib Rencontre avec Philippe Dufour La Clayette a été mis à jour le 2025-09-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)