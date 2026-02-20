Dimanche en faïence Samadet

Dimanche en faïence

Musée de Samadet Samadet Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Comment une faïence naît-elle de la terre ? Quelles sont les différentes techniques pour la façonner ? Animées par les bénévoles de l’association Comité de la faïencerie de Samadet, ces démonstrations sont l’occasion de découvrir la faïence sous un jour nouveau.

Sur réservation.

Sur réservation. Inclus dans le tarif d’entrée. .

Musée de Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr

English : Dimanche en faïence

How is earthenware created from clay? What are the different techniques used to create it? Led by volunteers from the Comité de la faïencerie de Samadet association, these demonstrations are an opportunity to discover earthenware in a whole new light.

Reservations required.

