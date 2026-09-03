Dimanche en faïence Musée de Samadet Samadet
dimanche 11 octobre 2026 · Musée de Samadet · Samadet
Informations pratiques
Samadet
Dimanche en faïence
Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 15:30:00
fin : 2026-10-11 16:30:00
Date(s) :
2026-10-11
Comment une faïence naît-elle de la terre ? Quelles sont les différentes techniques pour la façonner ? Animées par les bénévoles de l’association Comité de la faïencerie de Samadet, ces démonstrations sont l’occasion de découvrir la faïence sous un jour nouveau.
Comment une faïence naît-elle de la terre ? Quelles sont les différentes techniques pour la façonner ? Animées par les bénévoles de l’association Comité de la faïencerie de Samadet, ces démonstrations sont l’occasion de découvrir la faïence sous un jour nouveau. .
Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr
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English : Dimanche en faïence
How is earthenware created from clay? What are the different techniques used to create it? Led by volunteers from the Comité de la faïencerie de Samadet association, these demonstrations are an opportunity to discover earthenware in a whole new light.
L’événement Dimanche en faïence Samadet a été mis à jour le 2026-09-03 par Landes Chalosse
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