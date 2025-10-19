Dimanche en famille au musée du quai Branly – Amazonia Musée du quai Branly Jacques Chirac PARIS

Dimanche en famille au musée du quai Branly – Amazonia Musée du quai Branly Jacques Chirac PARIS dimanche 19 octobre 2025.

Le temps d’un après midi, venez (re)découvrir l’Amazonie en famille !

Un dimanche après-midi en famille pour déconstruire les clichés sur l’Amazonie.

Découvrez cette région à travers des activités accessibles à toutes et tous dès 3 ans.

Au programme de l’après-midi

Et aussi

Profitez des mini-visites guidées, thématisées autour des Amériques pour l’occasion, afin de découvrir le reste de la programmation (accessible sur présentation d’un billet d’entrée du musée)

Un coin détente vous permettra de vous reposer entre deux ateliers avec un sélection d’ouvrages, un coin jeux et un espace douillet !

Pour aller plus loin

Pour vous accompagner dans votre découverte des collections en famille, le musée vous propose notamment :

L’Audioguide enfant (6-12 ans) : voguez en Océanie, retrouvez une amulette magique en Afrique… À moins que vous ne préfériez découvrir les animaux mystérieux des Amériques ?

30 minutes par parcours.

Mon p'tit sac, Un kit pour explorer les collections de 18 mois à 5 ans : visitez les collections en autonomie avec vos tout-petits et partez, au choix, à la découverte des couleurs ou des animaux (pour les 18-36 mois) ou au cœur des contrées glacées du Groenland (pour les 3-5 ans) !

En prêt gratuit, dans la limite des stocks disponibles.

Parcours autonome Amazônia, Créations et futurs autochtones à partir de 7 ans.

En écho à l’exposition Amazônia, Créations et futurs autochtones.

Le dimanche 19 octobre 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit

Gratuit (dans la limite des places disponibles)

Tout public.

Musée du quai Branly Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 PARIS

https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/dimanche-en-famille-1