Dimanche en famille au musée du quai Branly – Amazonia Musée du quai Branly Jacques Chirac PARIS dimanche 19 octobre 2025.
Le temps d’un après midi, venez (re)découvrir l’Amazonie en famille !
Un dimanche après-midi en famille pour déconstruire les clichés sur l’Amazonie.
Découvrez cette région à travers des activités accessibles à toutes et tous dès 3 ans.
Au programme de l’après-midi
- Atelier : Ainsi font, les sons d’Amazonie !
- Atelier : Lightpainting : mes animaux en lumière !
- Jeu interactif : Ma forêt d’Amazonie
- Fresque collective : Ma forêt d’Amazonie à colorier
- Mini contes : Les contes d’Amazonie
- Cycle de cinéma Forêts et merveilles : Le voyage du prince (dès 8 ans)
Et aussi
- Profitez des mini-visites guidées, thématisées autour des Amériques pour l’occasion, afin de découvrir le reste de la programmation (accessible sur présentation d’un billet d’entrée du musée)
- Un coin détente vous permettra de vous reposer entre deux ateliers avec un sélection d’ouvrages, un coin jeux et un espace douillet !
Pour aller plus loin
Pour vous accompagner dans votre découverte des collections en famille, le musée vous propose notamment :
- L’Audioguide enfant (6-12 ans) : voguez en Océanie, retrouvez une amulette magique en Afrique… À moins que vous ne préfériez découvrir les animaux mystérieux des Amériques ?
30 minutes par parcours.
- Mon p’tit sac, Un kit pour explorer les collections de 18 mois à 5 ans : visitez les collections en autonomie avec vos tout-petits et partez, au choix, à la découverte des couleurs ou des animaux (pour les 18-36 mois) ou au cœur des contrées glacées du Groenland (pour les 3-5 ans) !
En prêt gratuit, dans la limite des stocks disponibles.
- Parcours autonome Amazônia, Créations et futurs autochtones à partir de 7 ans.
En écho à l’exposition Amazônia, Créations et futurs autochtones.
Le dimanche 19 octobre 2025
de 14h00 à 18h00
gratuit
Gratuit (dans la limite des places disponibles)
Tout public.
Musée du quai Branly Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 PARIS
https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/dimanche-en-famille-1