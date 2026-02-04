Dimanche en famille au musée du quai Branly – Dragons Musée du quai Branly Jacques Chirac PARIS
Programmation
- Fresque collective : Mon dragon à colorier
- Quiz mouvant : Dragon asiatique, des mythes à la pop culture
- Atelier : La marionnette du dragon et la course des animaux
- Initiation : Calligraphie chinoise
- Mini-contes : Asie
- Projection : Achoo et Equinox
- Découverte culinaire : Les tangyuans
En continu
Des coins détente sont prévus aux niveaux 0 et JB/-2 pour vous permettre de patienter avant une activité ou de faire une pause calme avec un livre ou un puzzle.
Et aussi
Exceptionnellement, les visites inattendues du dimanche sur le plateau des Collections seront orientées Asie, afin de prolonger votre découverte de ce continent en famille.
Ce dimanche étant le premier du mois de mars, le musée vous ouvre également toutes ses portes gratuitement. Vous pourrez ainsi parcourir l’exposition Dragons avant ou après avoir participé aux activités de ce dimanche en famille.
Un dimanche après-midi en famille pour découvrir ou redécouvrir l’animal mythique du dragon venu d’Asie, à travers des activités accessibles à toutes et à tous dès 3 ans, en accès libre et gratuite. Mini contes, calligraphie, dégustation, quiz, de quoi s’amuser ensemble au musée !
Le dimanche 01 mars 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit
Gratuit (dans la limite des places disponibles)
Tout public.
Musée du quai Branly Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 PARIS
https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/dimanche-en-famille-dragons-40787
