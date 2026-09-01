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AGENDA · Beaulieu-sous-la-Roche

Dimanche en famille Beaulieu-sous-la-Roche

dimanche 27 septembre 2026 · Beaulieu-sous-la-Roche

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Salle du 1000 club
Ville
85190 Beaulieu-sous-la-Roche
Département
Vendée
Tarif

Beaulieu-sous-la-Roche

Dimanche en famille

Salle du 1000 club Beaulieu-sous-la-Roche Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:00:00
fin : 2027-01-31 18:30:00

Date(s) :
2026-09-27 2026-11-29 2027-01-31

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Salle du 1000 club Beaulieu-sous-la-Roche 85190 Vendée Pays de la Loire   beaulieudejeux@gmail.com

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English :

L’événement Dimanche en famille Beaulieu-sous-la-Roche a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays des Achards

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