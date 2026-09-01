AGENDA · Beaulieu-sous-la-Roche
Dimanche en famille Beaulieu-sous-la-Roche
dimanche 27 septembre 2026 · Beaulieu-sous-la-Roche
Informations pratiques
Beaulieu-sous-la-Roche
Dimanche en famille
Salle du 1000 club Beaulieu-sous-la-Roche Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:00:00
fin : 2027-01-31 18:30:00
Date(s) :
2026-09-27 2026-11-29 2027-01-31
.
Salle du 1000 club Beaulieu-sous-la-Roche 85190 Vendée Pays de la Loire beaulieudejeux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Dimanche en famille Beaulieu-sous-la-Roche a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays des Achards
À voir aussi à Beaulieu-sous-la-Roche (Vendée)
- Atelier broderie spontanée Art brut Cour des Arts, Ecole d’Art Beaulieu-sous-la-Roche 26 septembre 2026
- Ujna Exposition de Galien Beaulieu-sous-la-Roche 29 septembre 2026
- Visitez nos entreprises Traineau Maraichage et Le Potager des Z’Animaux Beaulieu-sous-la-Roche 15 octobre 2026
- Atelier de dessin Bibliothèque Beaulieu-sous-la-Roche 17 octobre 2026
- Visitez nos entreprises Brodeuse d’art Aurore Thuault Beaulieu-sous-la-Roche 17 octobre 2026