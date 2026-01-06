Dimanche en famille Bronze et fer, une histoire de métal Rue Corneille Angoulême

Dimanche en famille Bronze et fer, une histoire de métal

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:30:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Profitez en famille d’une visite ludique suivie d’un atelier afin d’apprécier la richesse de nos collections et expositions.





Visites réservées aux enfants accompagnés d’un adulte. Sans inscription, dans la limite des places disponibles

.

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take the whole family on a fun tour followed by a workshop to discover the wealth of our collections and exhibitions.





Visits reserved for children accompanied by an adult. No registration required, subject to availability

L’événement Dimanche en famille Bronze et fer, une histoire de métal Angoulême a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême