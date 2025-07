Dimanche en famille La table est servie ! Square Girard II Angoulême

Dimanche en famille La table est servie ! Square Girard II Angoulême dimanche 3 août 2025.

Dimanche en famille La table est servie !

Square Girard II Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Profitez en famille d’une visite ludique suivie d’un atelier afin d’apprécier la richesse de nos collections et expositions. Rendez-vous à 14h30.

.

Square Girard II Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

English :

Enjoy a fun family visit followed by a workshop to appreciate the wealth of our collections and exhibitions. See you at 2.30pm.

German :

Genießen Sie mit Ihrer Familie einen spielerischen Besuch mit anschließendem Workshop, um den Reichtum unserer Sammlungen und Ausstellungen zu entdecken. Treffpunkt: 14:30 Uhr.

Italiano :

Un tour divertente per tutta la famiglia, seguito da un laboratorio, per scoprire la ricchezza delle nostre collezioni e mostre. Ci vediamo alle 14.30.

Espanol :

Acompañe a toda la familia en una visita lúdica seguida de un taller para descubrir la riqueza de nuestras colecciones y exposiciones. Nos vemos a las 14.30 h.

L’événement Dimanche en famille La table est servie ! Angoulême a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême