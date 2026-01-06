Dimanche en famille Les perles en Afrique Rue Corneille Angoulême
Dimanche en famille Les perles en Afrique Rue Corneille Angoulême dimanche 1 mars 2026.
Dimanche en famille Les perles en Afrique
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 14:30:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Profitez en famille d’une visite ludique suivie d’un atelier afin d’apprécier la richesse de nos collections et expositions.
Visites réservées aux enfants accompagnés d’un adulte. Sans inscription, dans la limite des places disponibles
.
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy a fun family visit followed by a workshop to appreciate the wealth of our collections and exhibitions.
Visits reserved for children accompanied by an adult. No registration required, subject to availability
L’événement Dimanche en famille Les perles en Afrique Angoulême a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême