Dimanche en famille Mon petit coeur imbécile Thionville

C’est un spectacle qui va vous faire battre le cœur, tant il est bouleversant et électrisant. Akil est né avec une malformation cardiaque, et ses parents n’ont pas les moyens de payer l’opération qui pourrait le sauver. À moins de remporter ce marathon dont le premier prix est une grosse somme d’argent. Sa maman s’inscrit… Olivier Letellier sait parler vrai au jeune public, sans craindre les sujets sensibles. Ici, il adapte un roman de Xavier-Laurent Petit, inspiré d’une authentique histoire. Pour faire ressentir la pulsation de vie qui anime ses personnages, le metteur en scène place les spectateurs au plus près de ses deux fabuleux interprètes, un comédien et une danseuse hip hop. Jouant en rond autour de nous, comme s’ils évoluaient sur une piste de course, ils nous communiquent sans filtre leur énergie. Et on sort galvanisé de cette pièce pleine de vie, qui nous dit que l’amour donne des ailes !

Au programme

11h spectacle Mon petit Cœur imbécile

12h brunch

14h sieste musicale avec Bedis Tir pour les parents

14h atelier autour du spectacle pour les enfantsTout public

30 .

Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 14 92 infos@nest-theatre.fr

English :

It’s a show that will make your heart beat, so deeply moving and electrifying is it. Akil was born with a heart defect, and his parents can’t afford the operation that might save him. Unless he wins this marathon, the first prize of which is a large sum of money. His mom signs up? Olivier Letellier knows how to speak truly to young audiences, without shying away from sensitive subjects. Here, he adapts a novel by Xavier-Laurent Petit, inspired by a true story. To convey the pulse of life that animates his characters, the director places the audience as close as possible to his two fabulous performers, an actor and a hip hop dancer. Playing in circles around us, as if on a racetrack, they communicate their energy unfiltered. And we come away galvanized from this lively piece, which tells us that love gives you wings!

On the program

11 a.m. Mon petit C?ur imbécile show

12pm brunch

2pm musical siesta with Bedis Tir for parents

2pm show workshop for children

German :

Dies ist eine Aufführung, die Ihr Herz höher schlagen lässt, weil sie so erschütternd und elektrisierend ist. Akil wurde mit einem Herzfehler geboren und seine Eltern können sich die Operation, die ihn retten könnte, nicht leisten. Es sei denn, sie gewinnen den Marathon, bei dem der Hauptpreis eine große Summe Geld ist. Seine Mutter meldet sich an? Olivier Letellier versteht es, mit dem jungen Publikum wahrhaftig zu sprechen, ohne sensible Themen zu scheuen. Hier adaptiert er einen Roman von Xavier-Laurent Petit, der auf einer authentischen Geschichte beruht. Um den Puls des Lebens, der seine Figuren antreibt, spürbar zu machen, setzt der Regisseur die Zuschauer ganz nah an seine beiden fabelhaften Darsteller, einen Schauspieler und eine Hip-Hop-Tänzerin. Sie spielen im Kreis um uns herum, als ob sie sich auf einer Rennbahn bewegen würden, und teilen uns ungefiltert ihre Energie mit. Und man verlässt dieses Stück voller Leben, das uns sagt, dass die Liebe Flügel verleiht

Auf dem Programm stehen

11h Schauspiel Mon petit C?ur imbécile

12 Uhr Brunch

14h Musikalische Siesta mit Bedis Tir für die Eltern

14h Workshop rund um die Aufführung für Kinder

Italiano :

È uno spettacolo che vi farà battere il cuore, tanto è profondamente commovente ed elettrizzante. Akil è nato con una malformazione cardiaca e i suoi genitori non possono permettersi l’operazione che potrebbe salvarlo. A meno che non vinca questa maratona, il cui primo premio è una grossa somma di denaro. Sua madre si iscrive? Olivier Letellier sa come parlare veramente al pubblico giovane, senza rinunciare a temi delicati. Qui adatta un romanzo di Xavier-Laurent Petit, ispirato a una storia vera. Per trasmettere la pulsazione della vita che anima i suoi personaggi, il regista mette il pubblico il più vicino possibile ai suoi due favolosi interpreti, un attore e un ballerino hip hop. Giocando in cerchio intorno a noi, come su una pista, comunicano la loro energia senza filtri. E noi usciamo galvanizzati da questo spettacolo pieno di vita, che ci dice che l’amore mette le ali!

In programma:

ore 11.00 spettacolo Mon petit C?ur imbécile

ore 12.00 brunch

ore 14.00 siesta musicale con Bedis Tir per i genitori

ore 14.00 laboratorio sullo spettacolo per bambini

Espanol :

Es un espectáculo que te hará latir el corazón, tan profundamente conmovedor y electrizante es. Akil nació con un defecto cardíaco y sus padres no pueden permitirse la operación que podría salvarlo. A menos que gane este maratón, cuyo primer premio es una gran suma de dinero. Su madre se apunta.. Olivier Letellier sabe hablar de verdad al público joven, sin rehuir los temas sensibles. En este caso, adapta una novela de Xavier-Laurent Petit, inspirada en una historia real. Para transmitir el pulso de la vida que mueve a sus personajes, el director sitúa al público lo más cerca posible de sus dos fabulosos intérpretes, un actor y una bailarina de hip hop. Jugando en círculos a nuestro alrededor, como en una pista de carreras, transmiten su energía sin filtros. Y nosotros salimos galvanizados de esta obra llena de vida, que nos dice que ¡el amor da alas!

En cartel:

11:00 espectáculo Mon petit Cœur imbécile

12:00 brunch

14.00 h Siesta musical con Bedis Tir para los padres

14.00 h Taller sobre el espectáculo para niños

