Dimanche en famille Renne préhistorique Rue Corneille Angoulême

Dimanche en famille Renne préhistorique Rue Corneille Angoulême dimanche 7 décembre 2025.

Dimanche en famille Renne préhistorique

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Profitez en famille d’une visite ludique afin d’apprécier la richesse de nos collections et expositions.



Visites réservées aux enfants accompagnés d’un adulte. Sans inscription, dans la limite des places disponibles

.

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

English :

Take the whole family on a fun-filled visit to appreciate the wealth of our collections and exhibitions.



Visits reserved for children accompanied by an adult. No registration required, subject to availability

German :

Genießen Sie mit Ihrer Familie einen spielerischen Besuch, um den Reichtum unserer Sammlungen und Ausstellungen zu entdecken.



Besuche sind Kindern in Begleitung eines Erwachsenen vorbehalten. Keine Anmeldung erforderlich, solange Plätze verfügbar sind

Italiano :

Portate tutta la famiglia in una visita piena di divertimento per apprezzare la ricchezza delle nostre collezioni e mostre.



Visite riservate ai bambini accompagnati da un adulto. Non è necessaria l’iscrizione, in base alla disponibilità

Espanol :

Lleve a toda la familia a una visita llena de diversión para apreciar la riqueza de nuestras colecciones y exposiciones.



Visitas reservadas a los niños acompañados de un adulto. No es necesario inscribirse, sujeto a disponibilidad

L’événement Dimanche en famille Renne préhistorique Angoulême a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême