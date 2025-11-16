Dimanche en Mer … et en Verre ! Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde

Dimanche en Mer … et en Verre !

Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne

Participez à un dimanche spécial au Vignoble des Verdots

Fruits de mer frais, soigneusement sélectionnés et préparés par Gwenaël Laville, Meilleur Ouvrier de France 27ᵉ édition, accompagnés des vins du Vignoble des Verdots.

Entrée gratuite, réservation obligatoire. .

