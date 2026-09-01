Informations pratiques

Lopérec

Dimanche en Poésie à la Croisée à Lopérec.

Lopérec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Envie de partager un texte, une émotion ou simplement d’écouter ? Rejoignez-nous le dimanche 27 septembre dès 16h00 pour une après-midi chaleureuse dédiée aux mots et à la musique.

Pour cette édition, la scène ouverte s’articule autour du thème « Résistance(s) », sous toutes ses formes. Venez déclamer, lire ou chanter vos poèmes et chansons préférés, qu’il s’agisse de vos propres créations ou de textes d’auteurs qui vous touchent.

L’après-midi sera rythmée par la participation de la Chorale de Lopérec.

Au programme :

Scène ouverte à tous (poésie, lecture, chant)

Participation de la Chorale de Lopérec

Carte du bar, tapas et cocktails disponibles sur place

Infos pratiques :

Date : Dimanche 27 septembre 2026

Horaire : Dès 16h00

Lieu : La Croisée – 1 Rue de la Mairie, 29590 Lopérec

Entrée : Libre

Renseignements : 02 98 99 79 70 / ateliersdulien@laposte.net .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70

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English :

L’événement Dimanche en Poésie à la Croisée à Lopérec. Lopérec a été mis à jour le 2026-09-08 par OT MONTS D’ARREE – YEUN ELEZ