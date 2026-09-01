Dimanche en Poésie à la Croisée à Lopérec. Lopérec
dimanche 27 septembre 2026 · Lopérec
Informations pratiques
Lopérec
Dimanche en Poésie à la Croisée à Lopérec.
Lopérec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Envie de partager un texte, une émotion ou simplement d’écouter ? Rejoignez-nous le dimanche 27 septembre dès 16h00 pour une après-midi chaleureuse dédiée aux mots et à la musique.
Pour cette édition, la scène ouverte s’articule autour du thème « Résistance(s) », sous toutes ses formes. Venez déclamer, lire ou chanter vos poèmes et chansons préférés, qu’il s’agisse de vos propres créations ou de textes d’auteurs qui vous touchent.
L’après-midi sera rythmée par la participation de la Chorale de Lopérec.
Au programme :
Scène ouverte à tous (poésie, lecture, chant)
Participation de la Chorale de Lopérec
Carte du bar, tapas et cocktails disponibles sur place
Infos pratiques :
Date : Dimanche 27 septembre 2026
Horaire : Dès 16h00
Lieu : La Croisée – 1 Rue de la Mairie, 29590 Lopérec
Entrée : Libre
Renseignements : 02 98 99 79 70 / ateliersdulien@laposte.net .
Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70
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English :
L’événement Dimanche en Poésie à la Croisée à Lopérec. Lopérec a été mis à jour le 2026-09-08 par OT MONTS D’ARREE – YEUN ELEZ
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