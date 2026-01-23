Dimanche Familial Récréatif Atelier des p’tits menuisiers ! Accueil périscolaire Mâlain
Dimanche Familial Récréatif Atelier des p’tits menuisiers ! Accueil périscolaire Mâlain dimanche 1 février 2026.
Dimanche Familial Récréatif Atelier des p’tits menuisiers !
Accueil périscolaire 235, GRANDE RUE Mâlain Côte-d’Or
Gratuit
Début : 2026-02-01 17:00:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
2026-02-01
Venez découvrir le plaisir de travailler le bois en famille avec Lise Lemoine, créatrice d’objets et jouets en bois et graphiste, de l’Atelier de Lise.
Au programme Venez vivre un moment créatif et ludique avec vos enfants pour
Découvrir le bois et ses essences
Apprendre à utiliser outils et machines en sécurité
Créer un objet unique à rapporter à la maison
Quand ? Dimanche 1er février 2026
Pour qui ?
6 ans et + 14h 16h avec fabrication d’un nichoir à oiseaux
3 à 5 ans 17h 18h avec réalisation d’un mini hôtel à insectes
Où ? Accueil périscolaire de Sainte-Marie-sur-Ouche
Gratuit Places limitées ne tardez pas à vous inscrire sur notre site https://www.afr-sombernon.fr/dimanches-familiaux ou au 06 21 50 30 79
À très vite pour un moment créatif et ludique en famille ! .
Accueil périscolaire 235, GRANDE RUE Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 50 30 79 contact@afr-sombernon.fr
