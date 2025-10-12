Dimanche familial récréatif VOYAGE SONORE EN FAMILLE Accueil périscolaire Mâlain
Dimanche familial récréatif VOYAGE SONORE EN FAMILLE Accueil périscolaire Mâlain dimanche 12 octobre 2025.
Accueil périscolaire 38 rue Maurice Béné Mâlain Côte-d’Or
Gratuit
Début : 2025-10-12 16:30:00
fin : 2025-10-12 17:30:00
2025-10-12
Dimanche familial musical à Mâlain !
L’Association des Familles Rurales du Sombernonnais vous invite à un atelier gratuit parent-enfant Voyage sonore en famille.
Dimanche 12 octobre
Horaires
• +6 ans 14h30 16h00
• -6 ans 16h30 17h30
Parents et enfants joueront ensemble avec bols chantants, tambours et instruments surprenants dans un cadre naturel apaisant. Rires, découvertes et musique au rendez-vous !
Gratuit places limitées
Inscription afr-sombernon.fr/dimanches-familiaux ou 06 21 50 30 79 .
Accueil périscolaire 38 rue Maurice Béné Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 50 30 79 contact@afr-sombernon.fr
