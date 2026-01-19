Dimanche festif à Chantepie Salle Pierre Fouré – Maison pour Tous Chantepie Dimanche 1 février, 11h30 Ille-et-Vilaine

L’APE vous invite au carnaval et dimanche festif le 1er février 2026!

### **Venez vous amusez avec nous dimanche 1er février!**

La journée commencera par un carnaval où les enfants, déguisés (ou non), déambuleront autour de la Coulée Verte, avec l’animation de la fanfare du SUET.

RDV à 11h30 à la salle Pierre Fouré de la Maison pour Tous!

Nous vous invitons à partager un apéritif à la fin de cette déambulation.

Ensuite, si vous le souhaitez, nous vous proposons un repas préparé par Eat Machine ( sur inscription)

Repas adulte: Tajine poulet abricots / Dessert choco liégeois

Repas enfant: Nuggets maison de poulet – grenaille / Dessert choco liégeois

Repas végé adulte ou enfant: Tajine de légumes / Dessert Choco liégeois

_Possibilité de prendre les repas à emporter_

Et pour l’après-midi (début vers 14h), vous pourrez participer à des jeux de société géants prêtés par la Ludothèque de Chantepie.

Les inscriptions se font avec le lien suivant:

[https://www.helloasso.com/associations/les-4-ecoles-association-des-parents-d-eleves-des-ecoles-publiques-de-chantepie/boutiques/dimanche-1er-fevrier-carnaval-11h30-repas-12h-jeux-en-bois-14h](https://www.helloasso.com/associations/les-4-ecoles-association-des-parents-d-eleves-des-ecoles-publiques-de-chantepie/boutiques/dimanche-1er-fevrier-carnaval-11h30-repas-12h-jeux-en-bois-14h)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-01T11:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T16:00:00.000+01:00

Salle Pierre Fouré – Maison pour Tous 86 avenue André Bonnin – 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine



