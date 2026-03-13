Dimanche festif Cabanes ! Villeneuve-d’Ascq
Dimanche festif Cabanes ! Villeneuve-d’Ascq dimanche 5 juillet 2026.
Dimanche festif Cabanes !
VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
La Compagnie Cirq’o Vent vous invite à construire votre propre cabane ? Imaginez votre abri idéal, rêvez-le puis avec quelques branches, du tissu, fabriquez vous -même votre toit éphémère puis emménagez en musique ! Une parenthèse créative et architecturale au coeur de la nature.
**Rendez-vous** à 15 h
**Durée** 2 h
**Bon à savoir** uniquement sur inscription par mail à [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)
La Compagnie Cirq’o Vent vous invite à construire votre propre cabane ? Imaginez votre abri idéal, rêvez-le puis avec quelques branches, du tissu, fabriquez vous -même votre toit éphémère puis emménagez en musique ! Une parenthèse créative et architecturale au coeur de la nature.
**Rendez-vous** à 15 h
**Durée** 2 h
**Bon à savoir** uniquement sur inscription par mail à [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr) .
VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France relaismarque@lillemetropole.fr
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English :
Compagnie Cirq’o Vent invites you to build your own tree house? Imagine your ideal shelter, dream it up, then with a few branches and some fabric, make your own ephemeral roof, then move in to the music! A creative and architectural interlude in the heart of nature.
**Meeting point**: 3 p.m
**Duration**: 2 h
**Good to know**: registration only by e-mail to [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)
L’événement Dimanche festif Cabanes ! Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme