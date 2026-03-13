Dimanche festif Cabanes !

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

La Compagnie Cirq’o Vent vous invite à construire votre propre cabane ? Imaginez votre abri idéal, rêvez-le puis avec quelques branches, du tissu, fabriquez vous -même votre toit éphémère puis emménagez en musique ! Une parenthèse créative et architecturale au coeur de la nature.

**Rendez-vous** à 15 h

**Durée** 2 h

**Bon à savoir** uniquement sur inscription par mail à [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

La Compagnie Cirq’o Vent vous invite à construire votre propre cabane ? Imaginez votre abri idéal, rêvez-le puis avec quelques branches, du tissu, fabriquez vous -même votre toit éphémère puis emménagez en musique ! Une parenthèse créative et architecturale au coeur de la nature.

**Rendez-vous** à 15 h

**Durée** 2 h

**Bon à savoir** uniquement sur inscription par mail à [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr) .

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France relaismarque@lillemetropole.fr

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English :

Compagnie Cirq’o Vent invites you to build your own tree house? Imagine your ideal shelter, dream it up, then with a few branches and some fabric, make your own ephemeral roof, then move in to the music! A creative and architectural interlude in the heart of nature.

**Meeting point**: 3 p.m

**Duration**: 2 h

**Good to know**: registration only by e-mail to [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

L’événement Dimanche festif Cabanes ! Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme