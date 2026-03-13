Dimanche festif Hé eau ! Le voyage de l’eau

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 15:30:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Les arts de la danse et du conte se mélangent pour créer une chorégraphie ingénieuse, joyeuse et inventive sur le thème d’un élément précieux l’eau. Laissez-vous entrainer par la Compagnie Myriam Dooge dans ce voyage magique et tumultueux de l’eau.

Le spectacle sera suivi d’un atelier d’initiation aux gestes artistiques. Un moment de partage artistique et initiatique !

**Rendez-vous** 15 h 30

**Durée** spectacle 40 min de spectacle et 40 min d’atelier

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** pour tous

**Bon à savoir** en accès libre

**Tarif** gratuit

Les arts de la danse et du conte se mélangent pour créer une chorégraphie ingénieuse, joyeuse et inventive sur le thème d’un élément précieux l’eau. Laissez-vous entrainer par la Compagnie Myriam Dooge dans ce voyage magique et tumultueux de l’eau.

Le spectacle sera suivi d’un atelier d’initiation aux gestes artistiques. Un moment de partage artistique et initiatique !

**Rendez-vous** 15 h 30

**Durée** spectacle 40 min de spectacle et 40 min d’atelier

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** pour tous

**Bon à savoir** en accès libre

**Tarif** gratuit .

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 26 relaismarque@lillemetropole.fr

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English :

The arts of dance and storytelling blend to create an ingenious, joyful and inventive choreography on the theme of a precious element: water. Let Compagnie Myriam Dooge take you on a magical, tumultuous journey through water.

The show will be followed by an introductory workshop in artistic gestures. A moment of artistic sharing and initiation!

**Meeting point**: 3:30 p.m

**Duration**: 40 min show and 40 min workshop

**Location**: Relais Nature du Val de Marque, Villeneuve d’Ascq

**Audience**: for all

**Good to know**: free access

**Price**: free

L’événement Dimanche festif Hé eau ! Le voyage de l’eau Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme