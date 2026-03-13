Dimanche festif L’Homme qui plantait des arbres Villeneuve-d’Ascq
Dimanche festif L’Homme qui plantait des arbres Villeneuve-d’Ascq dimanche 14 juin 2026.
Dimanche festif L’Homme qui plantait des arbres
VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:30:00
fin : 2026-06-14 16:10:00
Date(s) :
2026-06-14
Installez-vous confortablement au cœur du jardin de la Ferme du Héron et laissez-vous porter par le récit incroyable d’un berger qui a consacré sa vie à planter des arbres …
Thierry Moral, conteur, vous interprète l’œuvre de Jean Giono
**Rendez-vous** 15 h 30
**Durée** 40 min
**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq
**Public** à partir de 8 ans
**Bon à savoir** accès libre
**Tarif** gratuit
Installez-vous confortablement au cœur du jardin de la Ferme du Héron et laissez-vous porter par le récit incroyable d’un berger qui a consacré sa vie à planter des arbres …
Thierry Moral, conteur, vous interprète l’œuvre de Jean Giono
**Rendez-vous** 15 h 30
**Durée** 40 min
**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq
**Public** à partir de 8 ans
**Bon à savoir** accès libre
**Tarif** gratuit .
VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 26 Relaismarque@lillemetropole.fr
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English :
Make yourself comfortable in the heart of the Heron Farm garden and let yourself be carried away by the incredible story of a shepherd who has devoted his life to planting trees?
Storyteller Thierry Moral interprets the work of Jean Giono
**Date**: 3:30 pm
**Duration**: 40 min
**Location**: Relais Nature du Val de Marque, Villeneuve d’Ascq
**Public**: from 8 years old
**Good to know** free access
**Price** free
L’événement Dimanche festif L’Homme qui plantait des arbres Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme