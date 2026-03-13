Dimanche festif L’Homme qui plantait des arbres

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:30:00

fin : 2026-06-14 16:10:00

Date(s) :

2026-06-14

Installez-vous confortablement au cœur du jardin de la Ferme du Héron et laissez-vous porter par le récit incroyable d’un berger qui a consacré sa vie à planter des arbres …

Thierry Moral, conteur, vous interprète l’œuvre de Jean Giono

**Rendez-vous** 15 h 30

**Durée** 40 min

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 8 ans

**Bon à savoir** accès libre

**Tarif** gratuit

Installez-vous confortablement au cœur du jardin de la Ferme du Héron et laissez-vous porter par le récit incroyable d’un berger qui a consacré sa vie à planter des arbres …

Thierry Moral, conteur, vous interprète l’œuvre de Jean Giono

**Rendez-vous** 15 h 30

**Durée** 40 min

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 8 ans

**Bon à savoir** accès libre

**Tarif** gratuit .

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 26 Relaismarque@lillemetropole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Make yourself comfortable in the heart of the Heron Farm garden and let yourself be carried away by the incredible story of a shepherd who has devoted his life to planting trees?

Storyteller Thierry Moral interprets the work of Jean Giono

**Date**: 3:30 pm

**Duration**: 40 min

**Location**: Relais Nature du Val de Marque, Villeneuve d’Ascq

**Public**: from 8 years old

**Good to know** free access

**Price** free

L’événement Dimanche festif L’Homme qui plantait des arbres Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme