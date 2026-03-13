Dimanche festif Pierre Feuille Histoires ! Le Chifoumi du Petit Poucet Villeneuve-d’Ascq
Dimanche festif Pierre Feuille Histoires ! Le Chifoumi du Petit Poucet Villeneuve-d’Ascq dimanche 13 septembre 2026.
Dimanche festif Pierre Feuille Histoires ! Le Chifoumi du Petit Poucet
VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Sur le sol, quelques cailloux et des feuilles… à vous de faire un choix pour déclencher des histoires d’oiseaux malicieux ou de coléoptères solidaires.
L’orgue de barbarie enclenchée, la compagnie Artisserie invite petits et grands à s’évader en pleine nature.
**Rendez-vous** 3 séances à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30
**Durée** 30 min
**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq
**Public** à partir de 6 ans
**Bon à savoir** accès libre
**Tarif** gratuit
Sur le sol, quelques cailloux et des feuilles… à vous de faire un choix pour déclencher des histoires d’oiseaux malicieux ou de coléoptères solidaires.
L’orgue de barbarie enclenchée, la compagnie Artisserie invite petits et grands à s’évader en pleine nature.
**Rendez-vous** 3 séances à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30
**Durée** 30 min
**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq
**Public** à partir de 6 ans
**Bon à savoir** accès libre
**Tarif** gratuit .
VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 26 relaismarque@lillemetropole.fr
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English :
On the floor, a few pebbles and leaves… it’s up to you to choose the one that will trigger stories of mischievous birds or supportive beetles.
With the barrel organ switched on, the Artisserie company invites young and old to escape into nature.
**Appointments**: 3 sessions at 2.30, 3.30 and 4.30 p.m
**Duration**: 30 min
**Location**: Relais Nature du Val de Marque, Villeneuve d’Ascq
**Audience**: 6 years and over
**Good to know** free access
**Price** free
L’événement Dimanche festif Pierre Feuille Histoires ! Le Chifoumi du Petit Poucet Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme