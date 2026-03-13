Dimanche festif Thiérachien Tire à Loup

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 15:30:00

fin : 2026-05-03 16:15:00

Date(s) :

2026-05-03

Embarquez avec une musicienne et une conteuse de la Compagnie VIF ( Volonté Insolente de Fantaisie) au cœur des nombreux récits et légendes populaires de notre région.

Entre théâtre, musique et lectures, ce spectacle alimenté de paroles et d’écrits divers fait dialoguer l’homme et la Nature.

**Rendez-vous** 15 h 30

**Durée** 45 min

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque Jardin de la Ferme du Héron (Chemin de la ferme Lenglet) à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 6 ans

**Bon à savoir** en accès libre

**Tarif** gratuit

Embarquez avec une musicienne et une conteuse de la Compagnie VIF ( Volonté Insolente de Fantaisie) au cœur des nombreux récits et légendes populaires de notre région.

Entre théâtre, musique et lectures, ce spectacle alimenté de paroles et d’écrits divers fait dialoguer l’homme et la Nature.

**Rendez-vous** 15 h 30

**Durée** 45 min

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque Jardin de la Ferme du Héron (Chemin de la ferme Lenglet) à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 6 ans

**Bon à savoir** en accès libre

**Tarif** gratuit .

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 26 relaismarque@lillemetropole.fr

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English :

Embark with a musician and a storyteller from Compagnie VIF (Volonté Insolente de Fantaisie) into the heart of the many folk tales and legends of our region.

A mix of theater, music and readings, this show, based on a variety of words and writings, brings man and nature into dialogue.

**Date**: 3:30 pm

**Duration**: 45 min

**Location**: Relais Nature du Val de Marque Jardin de la Ferme du Héron (Chemin de la ferme Lenglet), Villeneuve d’Ascq

**Audience**: 6 years and over

**Good to know** free access

**Price** free

L’événement Dimanche festif Thiérachien Tire à Loup Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme