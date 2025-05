Dimanche Flamenco au Domaine Grosbois – Panzoult, 8 juin 2025 12:00, Panzoult.

Indre-et-Loire

Dimanche Flamenco au Domaine Grosbois Lieu-dit Le Pressoir Panzoult Indre-et-Loire

Le Domaine Grosbois et la Table du Pressoir accueillent le groupe La Caramelita pour un dimanche flamenco. Après l’apéritif, un déjeuner unique et coloré (tortilla aux herbes, grillades de bœuf Black Angus & patatas bravas, riz olé ) est servi au restaurant avec vue sur les vignes. Puis le spectacle commence le trio (guitare, voix et danse) revisite la tradition flamenca avec un formule épurée en plongeant le public dans une ambiance intime et conviviale… Un moment festif pour joliment commencer l’été ! 28€/personne, hors boissons, sur réservation. 28 .

Lieu-dit Le Pressoir

Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Domaine Grosbois and La Table du Pressoir welcome the group « La Caramelita » for a Flamenco Sunday. After an aperitif, a unique and colorful lunch (herb tortilla, grilled Black Angus beef & patatas bravas, « olé » rice) is served in the restaurant. Then it’s time for the show!

German :

Die Domaine Grosbois und der Table du Pressoir begrüßen die Gruppe « La Caramelita » zu einem Flamenco-Sonntag. Nach dem Aperitif wird im Restaurant ein einzigartiges und farbenfrohes Mittagessen serviert (Kräutertortilla, gegrilltes Black Angus-Rind & Patatas Bravas, Reis « olé »). Danach geht es weiter mit der Show!

Italiano :

Il Domaine Grosbois e La Table du Pressoir accolgono il gruppo « La Caramelita » per una domenica di flamenco. Dopo un aperitivo, nel ristorante viene servito un pranzo unico e colorato (tortilla alle erbe, manzo Black Angus alla griglia e patatas bravas, riso « olé »). Poi è il momento dello spettacolo!

Espanol :

Domaine Grosbois y La Table du Pressoir reciben al grupo « La Caramelita » para un domingo flamenco. Tras un aperitivo, se sirve en el restaurante un almuerzo único y colorido (tortilla de hierbas, carne Black Angus a la parrilla y patatas bravas, arroz « olé »). Después, ¡llegó la hora del espectáculo!

