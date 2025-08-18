Dimanche foodtruck Vasles

Dimanche foodtruck Vasles lundi 18 août 2025.

Dimanche foodtruck

21 rue du bourg neuf Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-18

fin : 2025-08-18

Date(s) :

2025-08-18

Venez découvrir le parc Mouton Village et régalez-vous au foodtruck Pizza-e-pasta, présent ce dimanche 18 août ! .

21 rue du bourg neuf Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 12 12 moutonvillage@cc-parthenay-gatine.fr

English : Dimanche foodtruck

German : Dimanche foodtruck

Italiano :

Espanol : Dimanche foodtruck

L’événement Dimanche foodtruck Vasles a été mis à jour le 2025-08-11 par CC Parthenay Gâtine