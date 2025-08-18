Dimanche foodtruck Vasles
Dimanche foodtruck Vasles lundi 18 août 2025.
Dimanche foodtruck
21 rue du bourg neuf Vasles Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-18
fin : 2025-08-18
Date(s) :
2025-08-18
Venez découvrir le parc Mouton Village et régalez-vous au foodtruck Pizza-e-pasta, présent ce dimanche 18 août ! .
21 rue du bourg neuf Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 12 12 moutonvillage@cc-parthenay-gatine.fr
English : Dimanche foodtruck
German : Dimanche foodtruck
Italiano :
Espanol : Dimanche foodtruck
L’événement Dimanche foodtruck Vasles a été mis à jour le 2025-08-11 par CC Parthenay Gâtine