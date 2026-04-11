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Dimanche gratuit Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Dimanche gratuit Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Dimanche gratuit Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Musée Basque et de l'histoire de Bayonne

Adresse : 37 quai des Corsaires

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bayonne

Dimanche gratuit

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Premier dimanche gratuit, visite libre   .

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98  accueil@musee-basque.fr

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English : Dimanche gratuit

L’événement Dimanche gratuit Bayonne a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Bayonne

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