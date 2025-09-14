Dimanche Histoire La Ferté-Bernard
Dimanche Histoire La Ferté-Bernard dimanche 14 septembre 2025.
Dimanche Histoire
Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 15:30:00
fin : 2025-09-14 17:00:00
Date(s) :
2025-09-14
Avec Nicole Prunier. Thème histoire de « livres et de bibliothèques » .
Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Dimanche Histoire La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-08-27 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude