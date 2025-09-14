Dimanche Histoire La Ferté-Bernard

Dimanche Histoire La Ferté-Bernard dimanche 14 septembre 2025.

Dimanche Histoire

Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Avec Nicole Prunier. Thème histoire de « livres et de bibliothèques »   .

Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire   cafeassolfb@gmail.com

