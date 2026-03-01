Dimanche hors les murs découverte du moulin de Grizy Moulin de Grizy Saint-Pierre-de-Varennes

Dimanche hors les murs découverte du moulin de Grizy

Moulin de Grizy Impasse du Moulin de Grizy Saint-Pierre-de-Varennes Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Cette année nous vous proposons de découvrir un moulin âgé de plus de 500 ans ! Lieu insolite, vous découvrirez ce patrimoine chez un particulier !

Renseignements et inscription au 03 85 73 92 00.

Adresse Impasse du moulin de Grizy à Saint Pierre de Varennes (une fois le pont de la ligne TGV franchi, ce sera sur votre droite après le virage).

Prévoyez des bottes en cas de temps humide.

Accès compliqué pour des personnes présentant des difficultés pour se déplacer (fauteuil, cannes…). .

Moulin de Grizy Impasse du Moulin de Grizy Saint-Pierre-de-Varennes 71670 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 73 92 00

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English : Dimanche hors les murs découverte du moulin de Grizy

L’événement Dimanche hors les murs découverte du moulin de Grizy Saint-Pierre-de-Varennes a été mis à jour le 2026-03-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)