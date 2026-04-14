Dimanche jeux de société : Villes et villages, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

Dimanche jeux de société : Villes et villages Dimanche 10 mai, 14h30 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T14:30:00+02:00 – 2026-05-10T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-10T14:30:00+02:00 – 2026-05-10T17:30:00+02:00

Vous rêvez de la ville idéale ? Avez-vous l’âme d’un architecte ? Nous vous proposons de passer l’après-midi avec nous afin de le découvrir.

Au programme des jeux sur le thème de la ville : Happy City, Monopoly Deal, Citadelles, 7 Wonders Architect, 7 Wonders Dice, Tipperary et Get on board.

À partir de 10 ans.

Pour les plus jeunes, des jeux adaptés seront également proposés, sans connexion avec le thème de la ville.

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « hlonguepee@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.00 »}]

Dimanche jeux de société

© TheAndrasBarta